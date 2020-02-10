Все кандидаты в депутаты от Зангилана обратились к президенту: «Мы хотим справедливости!»

Семь кандидатов в депутаты от Зангилан-Губадлинского избирательного округа №59 выступили с заявлением о тотальной фальсификации выборов в пользу кандидата от ЙАП Имамверди Исмаилова, сообщает haqqin.az. С соответствующей жалобой они также обратились к главе государства.

Группа кандидатов заявляет, что у них на руках имеются соответствующие фото и видеоматериалы, а также акты, составленные их наблюдателями. Кандидаты намерены предоставить все имеющиеся у них на руках факты в соответствующие структуры.

Кандидаты Анар Асадли, Фаиг Керимов, Афет Магеррамова, Гара Мамедов, Эмин Гасанов, Назим Азадоглу и Бахшали Алиев намерены бороться за то, чтобы депутатский мандат не достался человеку, который «на протяжении 25 лет не оправдал доверие своих избирателей».