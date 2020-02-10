Генсек ГУАМ на переговорах с Сафаром Мехтиевым

На встрече глава ГТК сказал, что Азербайджан заинтересован в тесном сотрудничестве со странами-членами ГУАМ во всех сферах, в том числе и в сфере таможни, и шаги, предпринимаемые в этом направлении, внесут вклад в развитие не только стран-членов организации, но и всего региона.

Сегодня председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник Сафар Мехтиев встретился с генеральным секретарем Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ Алтаем Мехтиевым. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Рассказывая о реформах, проводимых президентом Ильхамом Алиевым в таможенной сфере, Сафар Мехтиев сказал, что в результате внедрения новшеств таможенная система сформировалась как более оперативная и динамичная структура. Сафар Мехтиев подчеркнул, что обеспечение прозрачности и удовлетворенности граждан, устранение теневой экономики, упрощение таможенных процедур и более широкое использование информационных технологий ускорили международную торговлю и транзит, и увеличили экспортный потенциал Азербайджана.

Было подчеркнуто, что проект по помощи торговле и транспорту, осуществляемый ГУАМ, создал благодатные условия для расширения и интенсификации торговых и транспортных связей между странами-членами организации. Однако глава Госкомитета отметил, что технические проблемы, которые препятствуют дальнейшему укреплению транзитного потенциала, должны быть немедленно решены некоторыми странами-членами.

Также Сафар Мехтиев подчеркнул важность мероприятий по внедрению блокчейн-технологии между странами ГУАМ.

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев с большим удовлетворением отметил вклад Азербайджана в развитие сотрудничества между государствами-членами ГУАМ во всех областях. Алтай Эфендиев сказал, что проекты, реализуемые в рамках организации, способствуют расширению обмена информацией между государствами-членами, облегчению торговых и транзитных операций и содействию развитию транзита, и таможенные органы играют в этом особую роль.

Затем стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.