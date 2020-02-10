КСИР: США скрывают информацию о жертвах иранской атаки
США скрывают данные о погибших при ударах Ирана на места расположения американских военных на территории Ирака, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф.
"Слово "убитый" в американских публикациях превратилось в травму головного мозга. Они утаивают ущерб, нанесенный нашей атакой по базе Айн-аль-Асад", - цитирует агентство Fars его слова.
В ответ на операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Изначально президент США Дональд Трамп заявлял, что в результате обстрела "никто не погиб и даже не пострадал". Позже официальный представитель Минобороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл информировал о 50 военнослужащих, у которых были диагностированы черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана. 31 января телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала о 64 пострадавших американских военнослужащих. Накануне же Reutres сообщал, что более ста военных США получили черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, сообщает Reuters.