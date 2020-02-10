Кочарян: "Посольство США знало больше, чем спецслужбы Армении"

"Вообще уголовное дело началось с "крыши". Сначала назначили виновного, потом выбрали статью, а потом попытались из всех материалов выбрать те, которые, по их мнению, составили какую-то доказательную базу", - сказал Кочарян.

Защите экс-президента Роберта Кочаряна специально не предоставляют все материалы по делу "1 марта", которых должно быть достаточно для раскрытия виновных в гибели 10 человек, сказал Кочарян в ходе судебного заседания, передает Sputnik-Armenia.

Во всем уголовном деле, по его словам, есть всего два письма из Службы нацбезопасности. По его словам, сложно представить, что вдруг СНБ не имеет никаких материалов об этом событии.

"Человек должен обладать весьма слабым разумом, чтобы в это поверить", - сказал Кочарян.

Ведь каждую неделю глава СНБ, по словам экс-президента, докладывал ему о ситуации. А сейчас ни одного из этих докладов в уголовном деле нет.

Экс-президент, говоря о переизданных материалах Wikileaks касательно событий 2008 года, отметил, что при их чтении создается впечатление, что посольство США имело больше информации о внутриполитических процессах, чем СНБ Армении.

"То, что я там читаю - об этом мне тогда докладывалось. В материалах уголовного дела же – абсолютный ноль", - отметил Кочарян.

Он выразил уверенность, что в оставшихся 600 томах есть достаточно материалов для раскрытия обстоятельств смерти 10 погибших. Этого не хотят делать, потому что дело может пойти в другом направлении, что будет противоречить сути текущего дела.

"Возникнут вопросы, должны ли потерпевшие участвовать на этом заседании. Две эти мотивации для меня очевидны. Либо то, либо это", - сказал экс-президент.

Как минимум три человека, по его словам, погибли в результате применения спецсредства "Черемуха". Ясно также, что всего лишь 4 или 5 полицейских применяли его.

Ни один из сидящих в зале суда, по его словам, не имеет отношения к этим случаям. И понятно, что речь не идет об умышленном убийстве, так как даже были рикошеты со смертельным исходом.

Кочарян также отметил, что судья Данибекян находится в сложном положении, учитывая судьбу Давида Григоряна.

Издание напомниает, по делу 1 марта проходят экс-президент Роберт Кочарян (он находится под арестом), бывший вице-премьер Армен Геворкян, экс-министр обороны Сейран Оганян и экс-начальник Генштаба Юрий Хачатуров.

Дело связано с событиями 1 марта 2008 года. После президентских выборов в Ереване проводились акции протеста. При столкновениях оппозиции и сил правопорядка погибли десять человек.