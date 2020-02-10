Лукашенко призвал СМИ не перехваливать его

«Конечно, мы всегда были и будем объективны. Но наши новости, наша честная позиция должны быть донесены до каждого и услышаны всеми. Нам вообще-то стыдиться нечего, а у нас иногда это бывает: мы работаем на свою страну и свой народ... Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента. Надо все делать по-деловому. Мы должны делать это плечом к плечу, поддерживая, дополняя и усиливая друг друга», – приводит слова белорусского президента пресс-служба главы государства.

Лукашенко добавил, что белорусское общество «уже отошло от того, что было в середине 1990-х после распада Советского Союза: тогда все журналисты были «наши» и «не наши». Также он призвал государственные СМИ не самоуспокаиваться и не останавливаться в развитии, подчеркнув, что часто государственным СМИ не хватает остроты и оперативности.