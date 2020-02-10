Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе

"Гаранты перемирия в Сирии - Россия и Иран - должны остановить нападения режима", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отметив, что в планах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Идлибе. Об этом пишет турецкий телеканал NTV.

Министр добавил, что Анкара "всегда соблюдала все обязательства, под которыми подписывалась". "Ввиду ситуации с нападениями в Идлибе мы продолжаем контакты с партнерами из России. К нам приезжала российская делегация обсуждать эти вопросы. Но пусть все знают: мы ни за что не оставим без ответа гибель наших солдат в Сирии", - приводит ТАСС слова турецкого министра.

О планах главы российского государства Владимира Путина провести сегодня телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения ситуации в Сирии заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли во вторник такой разговор.