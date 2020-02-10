Игбал Агазаде обратился к президенту и генпрокурору с протоколами своей победы

Кандидат от третьего Хатаинского избирательного округа №35 Игбал Агазаде обратился к руководству страны, генпрокурору, а также в Центральную избирательную комиссию в связи с фальсификациями итогов голосования на данном избирательном округе.

Игбал Агазаде заявляет о своей безусловной победе на этих выборах, отмечая, что итоги голосования были сфальсифицированы в пользу другого кандидата Рауфа Арифоглу. Напомним, что по предварительным итогам голосования ЦИК объявила победителем Рауфа Арифоглу.

По словам Игбала Агазаде, у него на руках имеются фото и видеоматериалы, а также протоколы голосования, доказывающие его победу на 22 избирательных участках.

Все факты, доказывающие его безоговорочную победу, Игбал Агазаде представил общественности и в ЦИК.