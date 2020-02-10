Назарбаев о наказании причастных к беспорядкам
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание Совбеза страны, на котором поручил изучить причины возникновения массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области страны.
Пресс-служба первого президента республики сообщила, что Назарбаев "поручил внимательно изучить причины возникшей ситуации и наказать виновных в соответствии с нормами закона".
"Эта проблема должна беспокоить старшее поколение. Моя цель как лидера нации - возвысить Казахстан до такого уровня, которым будет гордиться будущее поколение. Миссия старшего поколения заключается в том, чтобы разъяснять людям то, что наша общая задача - сохранить независимое, развитое и стабильное государство", - сказал первый президент Казахстана, отметив, что в настоящее время по поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева правительство и администрация области предпринимают меры по восстановлению нормальной жизни в пострадавших населенных пунктах.