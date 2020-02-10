Премьер России разрешил выращивать коноплю и мак в медицинских целях
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии запрета на культивацию наркосодержащих растений — конопли и мака снотворного. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает «Лента.ру».
Растения разрешается использовать для производства средств, используемых в медицине, промышленности и ветеринарии. В документе также прописаны требования по содержанию объемной доли наркотических средств.
Наркосодержащие растения могут культивировать только юридические лица, отмечает Интерфакс.