Премьер России разрешил выращивать коноплю и мак в медицинских целях

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии запрета на культивацию наркосодержащих растений — конопли и мака снотворного. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает «Лента.ру».

Растения разрешается использовать для производства средств, используемых в медицине, промышленности и ветеринарии. В документе также прописаны требования по содержанию объемной доли наркотических средств.

Наркосодержащие растения могут культивировать только юридические лица, отмечает Интерфакс.

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