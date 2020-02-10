Иран отверг требование Канады о миллиарде долларов за сбитый самолет

Иск Канады к Ирану на 1 миллиард долларов за украинский самолет, сбитый под Тегераном, не имеет под собой оснований, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

«Этот иск не имеет никаких оснований. Иран предпринимает необходимые меры на основании международных правил», – передает слова Зарифа РИА Новости.

Ранее канадские юристы подали в суд в Торонто иск против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing 737, потребовав выплаты компенсации в размере 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США).

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Иран предложил по 80 тыс. долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране.