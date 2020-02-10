Reuters: российская делегация уехала из Анкары без соглашения по Идлибу

Российская делегация уехала из Турции, не заключив сделку по деэскалации конфликта в сирийском Идлибе, сообщает Reuters со ссылкой на турецкий диписточник. По данным МИД РФ, переговоры прошли в Анкаре 8-10 февраля.

«В центре обсуждения находилось развитие ситуации в Сирии, в первую очередь, в Идлибской зоне деэскалации»,— говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, пишет «Коммерсант».

В состав делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую сторону представляли заместитель главы МИД Седат Онал и советник президента по политическим вопросам Ибрагим Калын.

Идлиб — последняя не переданная Дамаску зона деэскалации из четырех согласованных в 2017 году «астанинской тройкой» (Россия, Турция и Иран). В сентябре 2018 года и октябре 2019 года президенты России и Турции подписывали дополнительные соглашения по Идлибу, которые были призваны остановить широкомасштабную военную операцию в этом районе.