В Иране арестовали владельцев ресторанов за совместные танцы мужчин и женщин

В Иране арестовали владельцев трех ресторанов после того, как в сети было опубликовано видео, на котором мужчины и женщины вместе танцуют в увеселительных заведениях в Тегеране, передает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на агентство Tasnim.



Менеджер столичного отеля Ferdowsi, а также директор ресторана при этом отеле задержаны за то, что они позволили «мужчинам и женщинам танцевать вместе». Управляющие двух других тегеранских ресторанов были арестованы по тем же причинам.

Иранское агентство Tasnim сообщает, что задержанным предъявлены обвинения в «создании атмосферы, противоречащей религиозным и моральным нормам».