Эпидемиолог: коронавирусом может заразиться 60% населения Земли

Эпидемия коронавируса нового типа может затронуть две трети населения Земли. Об этом сказал ведущий гонконгский эпидемиолог профессор Габриэль Лян.

По его словам, каждый сталкивающийся с 2019-nCoV человек в среднем заражает 2-3 других, что ставит под угрозу 60-80% мирового населения, сообщает The Guardian.

Ученый подчеркнул, что сейчас в круг основных задач по борьбе с распространением заболевания входит выяснение масштабов эпидемии и определение эффективности принятых Китаем мер по сдерживанию распространения вируса, пишет Газета.ru.