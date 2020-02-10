Экс-президентов России хотят сделать пожизненными сенаторами

Предложенные ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ поправки предполагают, что бывшие президенты России будут получать пожизненный статус члена Совета Федерации. Об этом рассказал журналистам руководитель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон Павел Крашенинников.

По его словам, передает «Интерфакс», в поправке говорится, что экс-президент получает пожизненное сенаторство после окончания срока его полномочий и при досрочном прекращении полномочий. При этом экс-руководитель страны имеет право отказаться от места в Совфеде. Крашенинников добавил, что поправка была инициирована членами рабочей группы после изучения опыта работы верхних палат парламентов разных стран.

Напомним, ранее рабочая группа предложила увеличить президентскую квоту сенаторов до 30 человек, из них семь сенаторов будут занимать эту должность пожизненно. Также в поправках ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию РФ предлагается передать Совету Федерации полномочия по назначению и освобождению от должности главы Счетной палаты. Сейчас это делает Госдума.