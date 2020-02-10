Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по сотрудничеству с Евросоюзом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение президента Азербайджана "Об учреждении Государственной комиссии по сотрудничеству Азербайджана с Европейским Союзом" от первого июня 2005 года № 834".

Согласно распоряжению, состав Государственной Комиссии, учрежденной частью первой распоряжения президента Азербайджана "Об учреждении Государственной комиссии по сотрудничеству Азербайджана с Европейским Союзом" от первого июня 2005 года № 834, дается в следующей редакции: