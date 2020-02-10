Коронавирус из Китая получил официальное название

Болезнь, вызываемая коронавирусом из Китая, получила официальное название — COVID-2019. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе трансляции.

По словам Гебреисуса, по правилам ВОЗ требовалось выбрать имя, которое никак не связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей. Также обозначение должно быть легким для произношения и связанным с заболеванием. COVID расшифровывается как Coronavirus Disease, то есть «Коронавирусное заболевание».

Ранее государственный комитет по здравоохранению Китая дал заболеванию, вызываемому коронавирусом, название Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), что переводится с английского как «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Отмечалось, что оно временное.