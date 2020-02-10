Напряжённость перед ЦИК: разогнана незаконная акция комментарий МВД, обновляется
К незаконной акции протеста у здания ЦИК присоединились и другие недовольные итогами выборов кандидаты, а также оппозиционные деятели.
В частности, к протестующим приосединился один из бывших лидеров ReAl Азер Гасымлы, член NIDA Тургут Гамбар, кандидат в депутаты Фархад Мехтиев и другие.
К протестующим кандидатам вышел секретарь ЦИК, который заявил, что завтра будет дан комментарий по интересующим вопросам, и попросил протестующих разойтись. Он также сообщил, что в ЦИК знают о распространенных в социальных сетях видео о нарушениях на выборах, и комиссия будет расследовать их.
Однако кандидаты в депутаты и их сторонники отказались покидать территорию, требуя, чтобы к ним явился председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Спустя некоторое время на территорию прибыло несколько десятков полицейских, которые также потребовали от протестующих освободить территорию. Когда требования полицейских были проигнорированы, они начали разгонять незаконную акцию и задерживать их членов.
Все задержанные были погружены в прибывший на место происшествия автобус.
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Группа кандидатов в депутаты попыталась провести незаконную акцию протеста у здания ЦИК Азербайджана.
В частности, в акции приняли участие кандидат в депутаты по 10-му Бинагадинскому третьему округу Рабия Мамедова, кандидат в депутаты от партии «Мусават» Эльман Гулиев и другие.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции предупредили кандидатов о незаконности проводимой ими акции и попросили освободить территорию.
Задержанных среди участников акции нет.