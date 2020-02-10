В частности, к протестующим приосединился один из бывших лидеров ReAl Азер Гасымлы, член NIDA Тургут Гамбар, кандидат в депутаты Фархад Мехтиев и другие.

К незаконной акции протеста у здания ЦИК присоединились и другие недовольные итогами выборов кандидаты, а также оппозиционные деятели.

К протестующим кандидатам вышел секретарь ЦИК, который заявил, что завтра будет дан комментарий по интересующим вопросам, и попросил протестующих разойтись. Он также сообщил, что в ЦИК знают о распространенных в социальных сетях видео о нарушениях на выборах, и комиссия будет расследовать их.

Однако кандидаты в депутаты и их сторонники отказались покидать территорию, требуя, чтобы к ним явился председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Спустя некоторое время на территорию прибыло несколько десятков полицейских, которые также потребовали от протестующих освободить территорию. Когда требования полицейских были проигнорированы, они начали разгонять незаконную акцию и задерживать их членов.

Все задержанные были погружены в прибывший на место происшествия автобус.