Турция заявила о нейтрализации 51 сирийского военного

Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 сирийского военного в ходе ответных операций в Идлибе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

По данным Минобороны, Турции удалось нейтрализовать 51 военнослужащего армии Сирии, уничтожить склад с оружием, а также два танка и зенитную установку.

10 февраля Сирия обстреляла наблюдательный пост на севере Идлиба, в результате чего погибли пять турецких солдат. До этого 3 февраля в ходе обстрела погибли еще семеро военных и один гражданский специалист.