Раскрыта причина увольнения главы офиса Зеленского

Причиной увольнения Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента Украины стало то, что Владимир Зеленский не взял его с собой в поездку в Италию, сообщает «Украинская правда».

По словам источников, это стало «последней каплей». В Италии президент Зеленский встретился с Папой Римским, в поездке его сопровождали помощник Андрей Ермак и глава МВД Арсен Аваков, с которыми у Богдана не сложились отношения.

«Андрей — греко-католик из Львова. И его не взяли в командировку в Ватикан. Здесь уже сработала личная обида, после которой он в понедельник и пошел к президенту на разговор», — раскрыл подоплеку событий собеседник издания.