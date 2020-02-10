В Евросоюзе обеспокоены ситуацией с мигрантами в Ливии

Ситуация с мигрантами из Африки в Ливии крайне важна для Европейского союза, ЕС оказывает необходимую финансовую помощь специализированным организациям, завил во вторник на пресс-конференции в Страсбурге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

"Мы осознаем те проблемы, которые там есть… ЕС является главным спонсором организаций, в том числе агентств ООН, которые занимаются вопросами мигрантов в Ливии", - сказал представитель ЕС.

По его словам, ЕС также профинансировал репатриацию африканских беженцев из Ливии, которые пытались попасть на территорию ЕС. "Мы делаем все, что можем, речь прежде всего идет о финансовых ресурсах, поскольку мы не работаем в Ливии, но мы поддерживаем тех, кто этим занимается. Мы считаем, что ситуация там далека от нормальной… Благодаря европейскому финансированию порядка 40 тысяч беженцев вернулись в страны проживания", - добавил глава дипломатической службы ЕС.

При этом Боррель пояснил, что далеко не все мигранты, находящиеся в Ливии, хотят пробраться в Европу, многие приехали в эту страну на заработки.