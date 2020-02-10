Македония в шаге от вступления в НАТО

Закон о ратификации Североатлантического договора был принят в парламенте Северной Македонии большинством голосов.

На пленарном заседании заксобрания во вторник за принятие документа высказались 114 депутатов из 120. До этого закон единогласно одобрили члены парламентского комитета по внешней политике.

Председатель заксобрания Талат Джафери заявил, что голосование проходило в присутствии представителей парламентарной ассамблеи НАТО.

По его словам, Северная Македония проделала серьезную работу, чтобы соответствовать стандартам альянса.

«Несмотря на неудачу на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, мы получили условное приглашение для членства», — цитирует его пресс-служба парламента.

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила в ходе телефонного брифинга в Брюсселе, что Вашингтон ожидает присоединения Македонии к альянсу уже к лету текущего года.