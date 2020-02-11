Борец Санан Сулейманов стал чемпионом Европы У Азизли и Аббасова бронза; обновлено
Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) стал бронзовым призером чемпионата Европы, победив в схватке за медаль литовца Эйвидаса Станкевичюса.
Таким образом, у азербайджанских классиков по итогам сегодняшнего дня 1 золото и 2 бронзы. Завтра золотую медаль может завоевать Рафик Гусейнов (82 кг). Победив соперников из Голландии, Швеции и Италии, он вышел в финал, где завтра поборется с болгарином Даниэлем Тихомиров Александровым. В утешительных схватках примут участие Мурад Базаров (60 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг). А Исламбек Дадов (67 кг) и Орхан Нуриев (97 кг) шансы на медали потеряли.
* * * 22:57
В Риме набирает обороты чемпионат Европы по борьбе.
Сегодня определились первые призеры. Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг) в финале победил венгра Золтана Левая со счетом 3:1 и завоевал золото.
Эльдениз Азизли (55 кг) стал бронзовым призером, легко победив в схватке за медаль итальянца Джованни Фрети – 9:0.
Сегодня за бронзу также поборется Ислам Аббасов (87 кг).