В Москве состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с чрезвычайными и полномочными послами государств - участников СНГ.

Во время встречи Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина вручил от его имени чрезвычайному и полномочному послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу Почётную грамоту президента Российской Федерации «За большой вклад в развитие российско-азербайджанских отношений» и дал высокую оценку его деятельности.

В рамках мероприятия спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой от имени Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств - участников СНГ наградил Полада Бюльбюльолу медалью МФГС «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества».

Присутствующие на мероприятии руководители дипломатических миссий также сердечно поздравили своего азербайджанского коллегу.