Отметим, что цена на нефть в госбюджете Азербайджана заложена на уровне 55 долларов за баррель. Но в последнее время на мировых рынках наблюдается снижение цен на нефть, вызванное резким падением спроса на нее в Китае из-за распространения нового коронавируса. И возможность спада котировок ниже заложенного в бюджете уровня вызывает тревогу не у одного эксперта, нефтяная зависимость все же сказывается. Но глава Минфина спокоен, и на то, видимо, есть убедительные причины. Посмотрим, насколько они убедительны на деле.

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов не видит необходимости в пересмотре параметров госбюджета на 2020 год в связи со снижением цен на нефть на мировых рынках в последние недели. «Я не считаю, что на фоне последних событий мы должны поддаваться панике, так как в бюджете цена на нефть заложена на достаточно осторожном уровне», - заявил министр.

В прошлом году доходы сводного бюджета выполнены на 33,8 млрд манатов (на 9,4% больше, чем в 2018 году), а расходы – на 26,5 млрд манатов. В сводном бюджете сложился профицит в 7,3 млрд манатов, что в 2,9 раза превышает прогноз. Доходы госбюджета выполнены на 24,2 млрд, манатов что на 4,5% выше утвержденного прогноза, а расходы - на 24,4 млрд манатов (97%). Как видно, дефицит госбюджета составил 207 млн манатов. И это при прогнозе в 2 млрд манатов. Трудно представить, чтобы взвешенный год назад с аптечной точностью прогноз по дефициту бюджета удалось сократить чуть ли не в 10 раз. Но, как мы уже отмечали ранее, это связано со значительным перевыполнением прогнозов по таможенным и налоговым поступлениям, а также экономией бюджетных средств. И эта тенденция, как показывают действия правительства, будет сохранена.

И не успел министр Шарифов отрапортовать о таком успехе, как надо уже приступать к подготовке проекта госбюджета уже на следующий - 2021 год. Минфин сегодня уже активно работает в этом направлении. Утвержден план мероприятий по подготовке проектов государственного и сводного бюджета на 2021 год, а также сводных показателей на следующие три года. Данный план состоит из 39 пунктов. Кроме этого, утвержден план работ Службы финансового мониторинга при министерстве. Этой службе даны конкретные поручения по усилению контроля над использованием бюджетных средств, утвержден план работ на 2020 год. То есть делается все, чтобы наш бюджет на текущий год был также исполнен на высоком уровне.

Это подтверждает Шарифов в другом заявлении. По его словам, Минфин продолжает исполнение утвержденной главой государства Стратегии средне- и долгосрочного управления государственным долгом. И в результате проведенных мероприятий государственный долг, выраженный в иностранной валюте, поэтапно сокращается. Наряду с этим для развития внутреннего рынка ценных бумаг постепенно увеличивается объем государственных ценных бумаг. То есть в этом году планируется несколько увеличить внутренний госдолг для частичного сокращения внешнего долга.

Именно частичного. Может создаться впечатление, что весь объем внешнего долга правительство намерено погасить за счет внутреннего, но это не так. Внешний долг Азербайджана по итогам 2019 года составил 17,2% ВВП, само по себе является большим успехом. А в этом году его намечено снизить еще на 1%. В текущем году на обслуживание внешнего долга планируется направить 1,7 млрд манатов($1 млрд). То есть эта задача бюджету вполне по силам. Но в соответствии со «Среднесрочной и долгосрочной стратегией управления госдолгом» к 2026 году внешний долг страны должен сократиться до 12% ВВП, который на момент утверждения этого документа (конец 2017 года) составлял 22,8% ВВП.

Минфину предстоит сложная задача для исполнения поставленной цели. Эта работа уже идет, сокращение внешнего долга ведется поэтапно. И среди всех прочих мер в этом году запланировано также некоторое увеличение внутреннего госдолга. К тому же рост объема государственных ценных бумаг приведет к развитию внутреннего рынка ценных бумаг, сегодняшнее состояние которого оставляет желать лучшего. Кроме того, Азербайджан выплачивает больше долгов, благодаря чему внешний госдолг страны сократился на 5 процентных пунктов по отношению к ВВП. При этом основная работа направлена на сокращение внешнего долга и изменение структуры долгового портфеля. А такие возможности есть, сегодня, как утверждает министр, мы можем погасить более «дорогие долги», привлекая более дешевые кредиты. Но здесь возможны свои проблемы, поэтому главная задача – выплачивать больше по внешнему долгу и брать меньше кредитов. В результате в бюджете складывается большее сальдо, что служит сокращению долга.

А что касается внутреннего долга, то это уже другой вопрос. Вкратце можно сказать, что правительство, а в частности Минфин, Центробанк и Минэкономики заинтересованы в увеличении внутреннего долга, то есть облигаций на финансовых рынках страны. Этого требует и сам рынок. В этом году Минфин разместил 5-летние манатные облигации - участники рынка проявили растущий интерес к этим инструментам. Недавно были размещены на рынке 2-летние долговые бумаги - спрос на эти бумаги оказался настолько высоким, что аукцион был закрыт с достаточно низкой ставкой - 5,6%. Это можно считать очень хорошим показателем, так как еще совсем недавно этот показатель колебался вблизи отметки 10%. Но и этот долг будет сокращаться. Правда, по словам министра, в рамках сокращения общего госдолга, в основном, будет сокращен внешний долг, а затем уже внутренний.

И это не пустые слова. Недавно глава государства принял решение об участии страны в повышении капитализации Международного банка реконструкции и развития (МБРР), входящего в группу Всемирного банка. Нужно отметить, что Азербайджан уже владеет 2 371 акцией (0,13%) МБРР, которые были приобретены за 286 млн долларов. Номинальная стоимость одной акции составляет приблизительно 120 625 долларов США. А сегодня правительство готовится приобрести дополнительно еще 505 новых акций, которые обойдутся бюджету почти в 61 млн долларов. Значит, бюджет в силе справиться и с проблемой долгов. И не только внешних, но и внутренних. А замена одного из них на другой – лишь метод решения наиболее приоритетных задач.