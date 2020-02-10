Глава ХДС, правящей в Германии партии, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что к лету покинет свой пост и не будет претендовать на должность канцлера ФРГ. Это вновь ставит вопрос о том, кто подхватит руководство страной после ухода Ангелы Меркель, которая находится во главе германского правительства уже 18 лет.

Казалось, проблема была снята в декабре 2018 года, когда на партийном съезде в Гамбурге ХДС возглавила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую, с учетом сложности произнесения имени, сокращенно зовут АКК. Бывший премьер-министр земли Саар должна была, по идее, объединить христианских демократов за оставшееся время до 2021 года - года парламентских выборов, и сделать отход от власти Меркель менее болезненным. Столько лет у руля неизбежно приспосабливают политическую систему к лидеру, а лидера к системе.

Однако ХДС столкнулась с серьезной проблемой. Наплыв мигрантов усилил позиции радикально правой «Альтернативы для Германии» (АдГ), которая стала отбирать голоса у консервативной ХДС. Особенно усилились позиции националистов в местных земельных парламентах, ландтагах. Сейчас АдГ имеет свои фракции во всех ландтагах, а осенью партия стала второй в Бранденбурге и Саксонии, выйдя на вторые места с результатами в 26-27%. В Тюрингии она тоже оказалась второй, взяв 23,4%, а ХДС досталось лишь третье место.

Вот ситуация в Тюрингии и спровоцировала нынешний внутрипартийный кризис. В местном ландтаге ХДС вместе с АдГ проголосовала за отстранение от власти Бодо Рамелова, представителя «левых». Тем самым был нарушен запрет для христианских демократов по любым вопросам сотрудничать с националистами. АКК потребовала у своих тюрингских однопартийцев настаивать на роспуске ландтага и новых выборах, но те отказались подчиниться. Авторитета новой главы партии оказалось недостаточно, и Крамп-Карренбауэр решила уйти. Сейчас она занимает пост министра обороны в федеральном правительстве, и Меркель попросила ее остаться еще некоторое время на должности, но партия опять осталась без лидера в нехорошем неопределенном положении, что может негативно сказаться на и без того не радужных перспективах на парламентских выборах 2021 года.

Среди претендентов на партийное лидерство с дальнейшей перспективой возглавить правительство Германии называют четырех политиков. Это Армин Лашет, премьер земли Северный Рейн-Вестфалия, он наиболее последовательный сторонник политики Меркель. Фридрих Мерц, наоборот, регулярно критикует канцлера как сторонник более консервативной позиции. Партийный ветеран, он сейчас не при должности, но именно он в 2018 году стал вторым после АКК в борьбе за лидерский пост. Мастером политической игры считается глава баварского правительства Маркус Зёдер, а Йенс Шпан, бывший в 2018 году третьим и критиковавший Меркель, с тех пор занял пост министра здравоохранения в ее правительстве и стал лоялен к канцлеру.