Ученые рассказали о смертельной опасности глобального потепления

Австралийские ученые пришли к выводу, что глобальное потепление приводит к повышенной смертности из-за недоедания.

Так, уже к 2050 году по этой причине могут погибнуть около 30 тыс. человек.

По данным портала EurekAlert!, к такому выводы эксперты пришли на основе данных из Бразилии за период с 2000 по 2015 год.

В ходе анализа данных 80% населения стала прослеживаться прямая связь между увеличением среднесуточной температуры и снижением аппетита.

Как следствие, жители Бразилии попадали в больницы на 2,5% чаще, если на улице становилось теплее на один градус. Особенно это затрагивало людей преклонного возраста и детей.

Отмечается, что жара не только плохо влияет на аппетит, но и ухудшает пищеварение и обостряет заболевания желудка.