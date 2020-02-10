Беглый украинский депутат попросил политубежище в Германии

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко подал заявление о предоставлении политического убежища в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на его адвоката Инго Миноджио.

Сейчас Онищенко ожидает решения суда об экстрадиции на родину. По словам Миноджио, в Украине беглого экс-депутата Рады ожидает опасность для жизни и здоровья.

Адвокат также рассказал о «катастрофических» условиях содержания в СИЗО в Украине. Миноджио отметил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко по-прежнему имеет большое влияние в стране и представляет опасность для Онищенко.

Миноджио также подчеркнул, что экс-депутат готов выехать в Россию в том случае, если Германия откажет в предоставлении убежища, а суд отклонит запрос Украины на экстрадицию как политически мотивированный. Адвокат отметил, что у Онищенко есть российский паспорт.