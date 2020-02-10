Пашинян подался в поэты
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сочинил новое стихотворение и посвятил его референдуму, который пройдет 5 апреля.
Тогда жители Армении решат, согласны ли они с законопроектом блока Никола Пашиняна "Мой шаг", который предполагает реформу Конституционного суда и смену его старых судей, избранных при прежней власти (в том числе председателя суда Грайра Товмасяна).
"Посвящаю эти стихи победе граждан Армении 5 апреля", - написал Пашинян на своей странице в Facebook, имея в виду дату референдума.
Sputnik-Армения публикует свой вариант перевода стихотворения премьера Армении.
Революции я говорю – да.
И вспять теперь пути нам нет.
Из блеклого и серого "вчера"
Мы все шагаем в "завтра" – в свет.
И справедливости я говорю – да,
Чтоб поселился в подлецах – страх.
Кто, все забыв, страну свою продал,
Тот с подлостью своей превратится в прах.
Свободе присягаю я – да.
Среди измен ее сумел я отстоять,
Сквозь долгие тяжелые года,
Как ни пытались у меня ее отнять.
И снова "да" – тебе, страна моя.
Ты - наша сила, наша явь и быль.
Народ – моя бесценная семья,
А родина – очаг моей судьбы.
И революции я говорю – да.
И вспять теперь пути нам нет.
Из блеклого и серого "вчера"
Мы все шагаем в "завтра" – в свет.
Напомним, Грайр Товмасян – в прозе – заявил, что не обирается оставлять должность председателя Конституционного суда. Другие судьи тоже пока не воспользовались возможностью ухода с пожизненной пенсией, которую им предложили действующие власти.