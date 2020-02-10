Латвия и Финляндия в лице министров оборонных ведомств подписали документ о совместной разработке бронемашины на базе финского предприятия Patria. Соглашение о техническом сотрудничестве об улучшении мобильности своих вооруженных сил предусматривает разработку и производство этого вида техники на базе существующего транспортного средства 6х6.

Вот, что сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс при подписании:

«Нужды наших вооруженных сил похожи, но не идентичны. В совместных дискуссиях мы пришли к выводу, что рынок не предлагает платформы транспортных средств, которые бы точно отвечали всем требованиям, потому мы приняли решение начать программу исследований и разработку на базе платформы Patria 6x6, которая предлагает самую подходящую практичность, возможности и лучше всего соответствует требованиям Латвии и Финляндии».

По предположениям экспертов, если исследования и разработка пройдут успешно, то латвийские национальные вооруженные силы получат новые бронемашины уже в 2021 году. Министры договорились, что поставки в Латвию будут ежегодными в течение каждых 10 лет. Дискуссии с бизнесменами будут проходить, главным образом, с учетом требований латвийской стороны.

Понятно, что одним из важных пунктов соглашения по участию Латвии в проекте является не только приобретение техники, но и поставка запчастей, содержание, обслуживание, обучение технического персонала, решение вопросов безопасности. Немаловажный момент, по мнению А.Пабрикса, — участие в этих процессах предприятий Латвии. Вовлечение в проект экономики этой страны — существенная часть сотрудничества в производстве бронемашины, которая будет обсуждаться в процессе дальнейших переговоров между Латвией и Финляндией.

Создание бронемашины на базе 6х6 показывает не только необходимость совместных рентабельных решений, соответствующей требованиям ведомств обеих стран, с наиболее выгодным предложением по закупке, но и совместимости бронетехники, развития промышленных мощностей и создание для этого необходимой цепочки технологий.

В сообщении латвийского министерства отмечается, что техническое соглашение юридически не связано с политическими договоренностями, что не обязывает ни одну из стран-партнеров на этапах этого проекта обеспечивать конкретные услуги или продукты.

Латвия и Финляндия не одиноки в создании новой бронемашины. Еще в конце прошлого года они вместе с Эстонией подписали протокол о намерениях по вопросу о создании этого военного транспортного боевого средства.

Patria (с латинского — родина — прим.авт.) – бронеавтомобиль, который начал производиться в конце 80-х годов прошлого века на предприятии в городе Хямянлинна в Финляндии и успешно зарекомендовал себя в миротворческих миссиях и военных операциях по всему миру.

Специалисты считают, что модификации этого транспортно-боевого средства обеспечивают не только мобильность, но и безопасность для экипажа.

По типу - это боевая машина для небольших десантно-разведывательных групп. Привод на все 6 колес - автономный. Максимальная скорость 100 км в час, боевой вес — 24 тонны. Бронеавтомобиль может преодолевать подъемы под углом в 60 градусов и рвы шириной до 1 метра. Может быть оснащен легким стрелковым оружием башенного типа. Что важно, мощный двигатель (294 киловатта) обеспечивает хорошую и быструю проходимость по бездорожью. Кроме этого, Partia бронеавтомобиль плавучего типа.

Не случайно этот вид техники стоит на вооружении не только в Финляндии, но и Хорватии, Польше, других странах.

Напомним, что Финляндия не является членом НАТО, в отличие от Латвии и Эстонии. Тем не менее большая соседка по Северной Европе, вместе со Швецией, тоже не входящей в Североатлантический альянс, после событий 2014 года в Украине серьезно озаботилась своей безопасностью. В Хельсинки стали раздаваться голоса о необходимости присоединения к альянсу. Но имея длинную границу с Россией и хорошую историческую память, там не делают резких и поспешных движений, следя за происходящим вблизи своих границ. Здесь хорошо понимают, что поддержка таких соседей, как страны Балтии, в какой-то степени это и укрепление своей безопасности.