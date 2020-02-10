Эльдар Алиев, отдел экономики 02:21

Весьма сложно припомнить совещание, на котором президент Ильхам Алиев не уделял бы особо пристального внимания решению социальных проблем и вопросов улучшения благосостояния населения. Недавняя конференция, посвященная итогам первого года исполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах, также не составила исключения. Правительственные СМИ подробно описали наиболее масштабные и острые проблемы в социальной сфере. И на фоне охватываемых ими миллионов людей и миллиардов манатов как-то незаметно мелькнула информация о самозанятости. Хотя…

К программе самозанятости Министерство труда и социальной защиты населения приступило по поручению главы государства в 2016 году. И haqqin.az был в числе первых СМИ, обративших тогда внимание на это начинание. Экономическая ситуация в стране оставляла желать лучшего, а размеры социальной помощи нуждающимся срезать было нельзя. Вот и появилась идея о привлечении части нуждающихся к самозанятости, когда они не только могли бы обеспечивать себя, но и продавать излишки произведенной продукции. Но нуждающийся потому и жил в нужде, что не имел капитала для ведения своего хозяйства. И государство решило не просто выдавать им пособие, а обеспечить наиболее предприимчивых из них первичными активами для выбранной ими сферы. Обратите внимание, не просто выдавать деньги для ведения микро-бизнеса, а обеспечивать активами – домашними животными, немудреными инструментами и оборудованием. Первых счастливчиков тогда можно было по пальцам пересчитать. И не только потому, что не так легко было им пройти тренинги и своеобразные экзамены. Конечно, и денег было выделено на первый шаг мало, и риск был большой…

А в прошедшем году к этой программе были привлечены уже 10 тысяч 354 граждан. Они завершили соответствующие тренинги, успешно защитили свои бизнес-планы. Накануне конференции, как рапортовал министр труда Сахиль Бабаев, 8500 человек приобрели свои активы. Но процесс распределения активов продолжался, и уже к концу января остальные также полностью были обеспечены активами. Трудно себе представить, что инициатива президента в исполнении Минтруда за короткий срок приобрела такие масштабы. Тысячи нуждающихся еще недавно семей сегодня имеют свой микро-бизнес. Некоторые из них, правда, продолжают получать пособия, но постепенно эта нужда отпадает. И все это происходит под внимательным контролем и активном содействии соответствующей службы министерства. Такой подход, по расчетам специалистов, выгоден и государству, и населению. Поверьте, единовременное небольшое финансирование таких семей намного выгоднее для государства, чем выдача им годами социальных пособий. Да и обеспеченный самозанятостью человек уже не испытывает чувства унижения, собственной никчемности, а становится активным членом общества. А хорошее начало не остается без внимания. К программе самозанятости вскоре присоединились Программа развития ООН и Общественное объединение регионального развития Фонда Гейдара Алиева. В рамках только этих двух проектов осуществляется процедура обеспечения активами еще 500 человек. Но главу государства не удовлетворяют достигнутые за короткий срок успехи. Он поручил министерству расширить эту программу, подключив к этому вопросу и Всемирный банк. Минтруда уже завершило предварительные обсуждения с ВБ, а также переговоры по кредитному соглашению. После утверждения соглашения в соответствии с процедурой Всемирного банка ожидается его подписание до июня. Казалось бы, недолго осталось ждать. Но министерство не сидит в ожидании - после активных обсуждений с Минфином и ВБ, Минтруда приступило к выполнению подготовительной работы до подписания соглашения на основе ретроактивного принципа финансирования уже с февраля. Да, процесс расширения программы самозанятости населения, которая обеспечивает переход от пассивной политики на рынке труда к активным мерам соцзащиты, продвигается высокими темпами. А подключение к ней Всемирного банка, по прогнозам министра Бабаева, приведет к увеличению нынешнего охвата в 10 тыс. семей, как минимум до 15 тыс. уже в будущем году. Всего же ВБ планирует выделить на этот проект кредит в размере 100 млн. долларов. На начальном этапе проект охватит 27 районов, а с 2021 года планируется расширить его охват и на другие регионы страны. Он направлен на улучшение возможности трудоустройства среди женщин, молодежи, инвалидов, получателей адресной социальной помощи и вынужденных переселенцев, которые либо неактивны в экономической жизни страны, либо безработные.