Мамед Эфендиев, отдел экономики 03:14

О «честности и справедливости» наших судов ходят легенды. И трудно сегодня удивить пишущего на эту тему журналиста каким-то сверхнепонятным извращением судом толкований тех или иных законов страны. Пользуясь своим независимым статусом, отдельные судьи открыто называют черное белым и наоборот. Однако в одном судьи традиционно солидарны – гражданские иски против госструктур, как правило, решаются в пользу последних. То ли страх перед властью, то ли забота о госбюджете ими при этом движет, сказать трудно. Да и не это важно в нашем повествовании. А руководитель Юридического департамента ПО «Азеригаз» Вугар Эйвазов привел нам массу примеров, когда судьи действуют наперекор и этим подходам. По словам представителя этой госструктуры, суды своими предвзятыми решениями ежегодно лишают газовиков миллионов манатов, искусственно завышая дебиторские задолженности предприятий. При этом со стороны может показаться, что судьи просто проявляют заботу об абонентах-предпринимателях, которых «Азеригаз» пытается наказать за неуплату огромных долгов за потребленный газ. Эта ситуация особенно обостряется в осенне-зимний период, когда некоторые предприниматели, занимающиеся выращиванием овощей в тепличных условиях (парниках), многократно увеличивают объемы потребляемого газа. Но погашать образовавшиеся долги в тысячи манатов так и не спешат.

- Мы обязаны создать благоприятную обстановку для поддержки предпринимателей, как того требует президент Ильхам Алиев, - говорит Эйвазов. – Но призыв главы государства имеет и обратную сторону – предприниматели должны в полном объеме оплачивать потребленные объемы газа, которые четко указывают установленные счетчики. К сожалению, некоторые горе-предприниматели не придерживаются даже подписанных ими же протоколов соглашения, предусматривающих поэтапное погашение долга. А они, между прочим, и заключены как отклик ПО на вышеупомянутый призыв главы государства. Да и зачем им платить многотысячные суммы, когда в судах получают спасительные определения. В числе наиболее одиозных случаев глава департамента привел пример с предпринимателем Илькином Шукюровым, долг которого перед ПО, согласно вступившему в законную силу судебному решению от 3 декабря 2018 года составлял более 193 тыс. манатов. Оспорив долг, в состав которого входит и упомянутая сумма, «истец» добился нужного определения у судьи Хатаинского суда Айгюнь Гасановой (№2(011)-9274/2019 от 28.11.2019г.). При этом Шукюров умудрялся выдавать текущую оплату за использованный газ за исполнение судебного решения. Благо, Бакинский апелляционный суд (судья Мамед Мамедов) отменил это перечащее здравому смыслу судебное определение. Но такое попустительство суда привело к тому, что по итогам прошлого месяца дебиторская задолженность И.Шукюрова превысила 233,2 тыс. манатов, из которых 160,4 тыс. манатов - долг, вступивший в законную силу по решению суда от 2018 года. Да, уважаемые читатели, судьи, руководствуясь статей 158 ГПК, в качестве меры по обеспечению подобных исков, выносят определения, запрещающие ПО «Азеригаз» прекращать подачу газа абонентам-неплательщикам. При этом они часто даже не ограничивают свое решение только суммой оспариваемого долга. Попытки добиться отмены подобных многочисленных вольных определений в абсолютном большинстве случаев были безуспешны. Особое рвение при этом проявили коллеги А.Гасановой - судьи того же Хатаинского суда Лейла Талыбова (дело №2(011)-11183/2018), Эльман Аббаслы ( №2(011)-3226/2019), Намидар Мисирзаде (№2(011)-3306/2019). Список можно продолжить, но не в этом суть проблемы. Конечно, подобные судебные определения не законны. Они способствуют как уклонению предпринимателями от уплаты счета за потребление газа, так и искусственному повышению дебиторской задолженности «Азеригаз» в крупных размерах. Только за вторую половину прошлого года 198 абонентов- предпринимателей, задолжавших 305 тыс. манатов, не уплатили ни копейки. А долг 571 абонента, заплатившего менее половины выставленного счета, превысил 2 млн. манатов. А ведь «Азеригаз» хозрасчетная структура, которая за счет реализованного газа должна решать свои многочисленные финансовые проблемы.