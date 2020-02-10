Цены на нефть уверенно растут

Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются в ожидании решения России относительно рекомендации по сокращению добычи и публикации данных Минэнерго США о запасах.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,94 (на 1,74%) - до $54,95 за баррель. Во вторник их цена поднялась на $0,74 (на 1,39%), составив на закрытие $54,01 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,68 (на 1,36%) - до $50,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,37 (на 0,75%), завершив день на отметке $49,94 за баррель.

Трейдеры ожидают решения России относительно рекомендации технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти. Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета с целью оценки ситуации и определения взвешенного подхода, основанного на интересе рынка в целом".