Трамп предложил Пентагону наказать своего экс-помощника

Президент США Дональд Трамп заявил, что Минобороны может по своему усмотрению поступать с подполковником Александром Виндманом - бывшим помощником президента, но рекомендовал привлечь его к дисциплинарной ответственности, передает Интерфакс.

"Мы его отправили по его собственному пути, и военные могут поступить с ним так, как хотят", - цитируют СМИ заявление Трампа в Овальном кабинете. Тем не менее Трамп добавил, что в Пентагоне "безусловно, посмотрят на то, что произошло".

Президент отметил, что ему известно о переходе Виндмана на работу в Объединенный комитет начальников штабов ВС США, которым руководит Марк Милли, отметив: "Его взял к себе генерал Милли. Я его поздравляю, пусть берет".

На прошлой неделе Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса по делу об импичменте. В частности, оставили свои посты в Белом доме Виндман, постпред США при ЕС Гордон Сандленд.

Выступая на слушаниях по делу об импимчменте в ноябре 2019 года, Виндман назвал необычным и неправильным телефонный разговор между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место в июле того же года.