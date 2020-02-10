Рамиль Алиев, отдел экономики 10:29

Накануне, 9 февраля, SOCAR AQS и Halliburton объявили о подписании Меморандума по соглашению о создании нового совместного предприятия по предоставлению широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности в Азербайджане. “Объединив наши непревзойденные знания, опыт и инфраструктуру в Азербайджане с мощью глобального лидера в предоставлении услуг в нефтяной индустрии, коей является компания Halliburton, мы создали стратегическую платформу для нашей деятельности с целью совместного расширения работ в Азербайджане,” – заявил в беседе с haqqin.az Рамин Исаев – Генеральный Директор SOCAR AQS.

“Создав партнёрство с SOCAR AQS, мы верим, что совместное предприятие будет исключительно нацелено на предоставление высококлассных услуг с целью соответствия с растущими потребностями в материалах, оборудованиях в нефтегазовой промышленности региона,” - сказал Ахмед Кенави – старший вице-президент компании Halliburton в Европе, Евразии и Суб-Сахарском Африканском Регионе. “Кроме того, наше сотрудничество поддерживает стратегию страны по локализации высококачественных технологических услуг.”

Совместное предприятие будет расположено в Баку, и будет фокусировать свою деятельность на разработке и операциях как на суше, так и на море. Ожидается, что SOCAR AQS и Halliburton закончат создание совместного предприятия и начнут работы во втором квартале 2020 г., при условии выполнения пунктов соглашения сторонами. Вкратце о компании SOCAR AQS ООО SOCAR AQS было основано в качестве компании по предоставлению интегрированных услуг и бурению и обслуживанию скважин между Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики и Абшерон Дриллинг Компани в 2007 г. Основной сферой деятельности компании является предоставление работ и услуг в области бурения нефтяных и газовых скважин. Компания также предоставляет услуги по управлению поставками в конкретной индустрии, управлению складским хозяйством и другие сопутствующие услуги.

В настоящее время SOCAR AQS осуществляет бурение нефтяных и газовых скважин с 6 буровыми установками с 5 платформ, расположенных на 4 морских нефтегазовых месторождениях в Каспийском Регионе, включая Мелководное Гюнешли, Западный Абшерон и Булла-Дениз. Компания успешно осуществляет буровые работы в Турции в рамках Проекта Расширения Подземного Газохранилища Tuz Golu. В дополнение к этому, SOCAR AQS выполнила работы в Украине и Бангладеше. Компания является первой и пока единственной буровой компанией в регионе, сертифицированной на соответствие API Spec Q2. SOCAR AQS была объявлена Лидером Глобального Договора ООН в сентябре 2019 года. Компания имеет в своем штате 1200 сотрудников, большинство из которых являются гражданами Азербайджана. SOCAR AQS входит в состав NEQSOL Holding, и ее акционерами являются SOCAR и Nobel Oil Services. Связаться с компанией SOCAR AQS можно через www.socar-aqs.com Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и YouTube