США недовольны Россией и Турцией в Сирии

США выразили недовольство Россией и Турцией в Сирии. Об этом заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.

О'Брайен отметил, что Соединенные Штаты сказали и Москве, и Анкаре о том, что ситуация им не нравится. «Нет волшебной палочки, чтобы положить этому конец», — отметил помощник президента по нацбезопасности. По его словам, американская сторона не готова решать проблему с помощью войск, так как не создавала ее.