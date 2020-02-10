Причастны ли США к неудачам Ирана в космосе?

Как сообщает ТАСС, О'Брайену был задан вопрос, не стоит ли расценивать неудачи Ирана как саботаж со стороны США. Кроме того, помощника президента попросили дать оценку того, когда, по его мнению, Тегеран перейдет в своих ядерных разработках черту, за которой последует серьезная ответная реакция США.

«На эти два замечательных вопроса я не отвечу», - сказал О'Брайен, добавив: «Мы не комментируем такие программы (саботажа) и то, существуют ли они вообще».

Что касается ядерных разработок, то помощник главы Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не допустит создания Тегераном ядерного оружия: «Я могу повторить то, что сказал президент на своей недавней пресс-конференции..., что у Ирана не будет ядерной бомбы. До тех пор, пока президент Трамп занимает свою должность, думаю, все могут быть уверены в том, что у Ирана не будет ядерного оружия».

9 февраля Иран произвел запуск ракеты-носителя со спутником собственного производства «Зафар», но тот не вышел на орбиту. Представитель космической программы Министерства обороны Ирана Ахмад Хоссейн, выступая на иранском государственном телевидении, заявил, «ракетные двигатели первой и второй ступеней отработали штатно, и спутник отделился от носителя, однако к концу траектории он не смог набрать скорости, требуемой для выхода на орбиту». Министр информационно-коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что в ближайшем будущем Тегеран попробует запустить новый спутник «Зафар-2».

В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Штаты продолжат выстраивать поддержку по всему миру для противостояния «безрассудным действиям режима в Тегеране» по созданию ракет. Он также уточнил, что не имеет значения, был ли запуск ракеты удачным, поскольку таким образом Иран всё равно может получить необходимый опыт по созданию баллистических ракет. По словам политика, это будет способствовать развитию ракетной программы Ирана «под личиной мирной космической программы».