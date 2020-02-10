В Баку из клиники выписан еще один человек с подозрением на коронавирус

Один человек, который оставался в отделении инфекционных болезней Клинического медцентра с подозрением на заражение коронавирусом, выписан, говорится в совместном сообщении Минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.

Как говорится в сообщении, 12 человек, прибывших с территории, где наблюдается вспышка коронавируса, находятся в специально выделенном медучреждении.

Как сообщили в ведомстве, в медучреждении сегодня заканчивается карантин шести человек, которые выехали из Уханя 29 января. Никаких проблем в клиническом состоянии не выявлено, и в течение дня они будут выписаны. Карантин остальных шести пациентов из 12 человек, находящихся в специально выделенном медучреждении, заканчивается 14 февраля. В их самочувствии тоже никаких проблем нет. По окончанию карантина их также выпишут.