Еще один автобусный маршрут переходит на безналичную оплату

В Баку оплата проезда в автобусах по еще одному маршруту будет производиться по безналичной карточной системе. Как сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве, с 14 февраля проезд в автобусах, следующих по маршруту № 26, будет оплачиваться через BakıKart.

Работа по переходу на безналичную систему оплаты продолжается и по другим регулярным маршрутам. В соответствии с рабочим процессом, в ближайшие дни будут поэтапно интегрированы в безналичную систему оплаты и другие маршрутные линии. Информация об этом будет предоставлена заранее.

«В то же время отмечаем, что автобусы, где применяется наличная оплата, поэтапно выводятся с линий и на них ведутся работы по техническому монтажу и кабелированию. Эти работы выполняются так, чтобы не нарушать непрерывность пассажироперевозок», - говорится в сообщении.