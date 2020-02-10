Босс «Формулы-1»: «Надеемся, что Баку будет проводить гонку еще много-много лет»

В Бакинском конгресс-центре сегодня проходит 4-я по счету конференция под названием «Польза для страны от проведения крупных спортивных соревнований». Тема сегодняшнего заседания – «Спорт и город».

В ходе мероприятия с речью выступили глава Baku City Circuit (организатор «Формулы-1» в Баку) Ариф Рагимов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, мэр Баку Эльдар Азизов, исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри, исполнительный вице-президент, генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Босс «Ф-1» Чейз Кэри в своем выступлении заявил, что ему всегда приятно приезжать в Баку.

«У нас хорошее партнерство с Азербайджаном, - говорит он. – Баку – одна из самых захватывающих гонок в «Формуле-1». Это уникальное место. Мы понимаем важность Баку для «Ф-1». Наше сотрудничество приносит дивиденды и нам, и нашим азербайджанским партнерам. Есть прямые преимущества, но есть также огромное количество косвенных выгод.

Баку для нас особое место. Баку сверкает в лучах наших софитов, которыми мы его освещаем. Мы надеемся, что Баку еще много-много лет будет проводить гонки «Формулы-1».

В чем секрет успеха Баку? Проведение таких мероприятий – это, в первую очередь, бизнес. Баку создал правильную команду, которая провела великолепную работу. В этом и есть секрет успеха».