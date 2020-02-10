Посол Гросс: Франция готова вложить миллиарды в экономику Азербайджана

Посол сообщил, что другие ведущие компании Франции хотят инвестировать в развитие производства ветряной и солнечной электроэнергии в Азербайджане: «Они обладают богатым мировым опытом в этой области, и поскольку правительство рассматривает несколько важных проектов, надеюсь, что они скоро будут работать в Азербайджане».

«Крупная французская энергетическая компания, присутствующая в Азербайджане, готова вложить многомиллиардные инвестиции в экономику страны. Будет это намерение реализовано или нет, зависит от Азербайджана». Об этом в интервью азербайджанскому журналу Region Plus заявил посол Франции в Азербайджане Захари Гросс, передает Интерфакс-Азербайджан.

Гросс отметил и инвестиции французской компании Total в проект разработки морского месторождения «Абшерон» на Каспии, которые превысили 1 млрд евро. По его словам, активные работы в рамках данного проекта начнутся в 2021 году.

Кроме того, подчеркнул посол, «Французский банк развития готов инвестировать в такие «зеленые» проекты в Азербайджане, как обработка твердых отходов. Это позволило бы использовать новые чистые технологии для сокращения объемов твердых отходов, что полезно для окружающей среды и местного населения».

Также, по его словам, в Азербайджане готовы осуществлять деятельность французские компании, специализирующиеся в области безопасности, в частности, компьютерной безопасности.

Париж со своей стороны заинтересован в инвестициях азербайджанских компаний в сектор производства Франции, отметил дипломат.

Что касается товарооборота между Францией и Азербайджаном, то, как заявил Гросс, этот показатель находится «на довольно низком уровне»: «По итогам 2018 года объем торговых операций между нашими странами составил около 615 млн евро. Это разочаровывает, потому что французские компании мирового уровня способны предложить Азербайджану многое для диверсификации экономики, включая ноу-хау и технологии. Они могут помочь поднять азербайджанские стандарты до уровня европейских».