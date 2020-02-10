Икрам Нур, автор haqqin.az 11:38

Протесты в Ираке приняли хронический характер, и правительство страны не в состоянии их прекратить. С момента их начала в октябре минувшего года погибли около 500 человек, около 30 тысяч иракцев были ранены. Отставка премьер-министра Аделя Абдул-Махди и приход на его место Мохаммеда Алави ничуть не убавили накала страстей. Поскольку что новый премьер, что его предшественник – все они из одной, по сути, политической колоды, именно той, которая и вызывает гнев и презрение бунтующей иракской «улицы». Ко второму марта в стране должен появиться новый кабинет министров, но и это не стабилизирует ситуацию, поскольку проблема Ирака не в том, что в каком-то высоком кресле сидит «не тот» человек. Трагедия заключается в том, что пропасть между народом и местными политическими элитами стала практически непреодолимой.

В стране - системный кризис. Состояние, когда ни экономических, ни политических ресурсов государства недостаточно не то, что для развития, но и для сохранения устойчивости. Политическая система, сложившаяся в Багдаде, полностью изжила и дискредитировала себя. Она не может предложить населению сколько-нибудь приемлемого образа будущего, с перспективами для молодежи, социальными лифтами и экономическим развитием, гарантирующим нормальную человеческую жизнь, доступ к элементарным удобствам – воде, электроэнергии, канализации, к медицинской помощи и образованию. Народ Ирака для местных элит – назойливое обременение и досадная помеха. От него требуется только одно – раз в несколько лет прийти на избирательные участки и «правильно» проголосовать за тот набор, который ему предложат солидные и уважаемые люди, сидящие в шикарных офисах Багдада. После чего, по мнению этих боссов и заправил политической жизни, народ должен спокойно разойтись и продолжать жить, а точнее, выживать в прежнем режиме. Ну а его «избранники» предадутся излюбленным занятиям – интригам и демагогии, а главное, упоительно-сладостное – личному обогащению, отщипывая от государственного бюджета и иностранной помощи, до которой они большие охотники. К откровенному изумлению местных политиканов, в этот раз привычный и комфортный для них порядок вещей оказался нарушен. С октября 2019 года народ отказал им в уважении и повиновении, восемь провинций из девятнадцати охвачены массовыми протестами, в остальных – все на грани и может полыхнуть в любой момент. Мохаммед Алави, отдадим ему должное, старается все сделать правильно. Лично встречается с лидерами протестов, требует от силовых структур защитить демонстрантов от нападений «неизвестных лиц», но положительного эффекта от этих действий немного. У нового премьера явно недостаточно авторитета, придя к власти как «компромиссная фигура», как результат договоренностей проиранской фракции в парламенте, он больше «главноуговаривающий, чем главноуправляющий». И именно в этой роли рискует остаться в будущем.