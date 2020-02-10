Ирак в огне, Муктада ас-Садр – в двойной игре по горячим следам
Протесты в Ираке приняли хронический характер, и правительство страны не в состоянии их прекратить. С момента их начала в октябре минувшего года погибли около 500 человек, около 30 тысяч иракцев были ранены.
Отставка премьер-министра Аделя Абдул-Махди и приход на его место Мохаммеда Алави ничуть не убавили накала страстей. Поскольку что новый премьер, что его предшественник – все они из одной, по сути, политической колоды, именно той, которая и вызывает гнев и презрение бунтующей иракской «улицы».
Ко второму марта в стране должен появиться новый кабинет министров, но и это не стабилизирует ситуацию, поскольку проблема Ирака не в том, что в каком-то высоком кресле сидит «не тот» человек. Трагедия заключается в том, что пропасть между народом и местными политическими элитами стала практически непреодолимой.
В стране - системный кризис. Состояние, когда ни экономических, ни политических ресурсов государства недостаточно не то, что для развития, но и для сохранения устойчивости.
Политическая система, сложившаяся в Багдаде, полностью изжила и дискредитировала себя. Она не может предложить населению сколько-нибудь приемлемого образа будущего, с перспективами для молодежи, социальными лифтами и экономическим развитием, гарантирующим нормальную человеческую жизнь, доступ к элементарным удобствам – воде, электроэнергии, канализации, к медицинской помощи и образованию.
Народ Ирака для местных элит – назойливое обременение и досадная помеха. От него требуется только одно – раз в несколько лет прийти на избирательные участки и «правильно» проголосовать за тот набор, который ему предложат солидные и уважаемые люди, сидящие в шикарных офисах Багдада. После чего, по мнению этих боссов и заправил политической жизни, народ должен спокойно разойтись и продолжать жить, а точнее, выживать в прежнем режиме.
Ну а его «избранники» предадутся излюбленным занятиям – интригам и демагогии, а главное, упоительно-сладостное – личному обогащению, отщипывая от государственного бюджета и иностранной помощи, до которой они большие охотники.
К откровенному изумлению местных политиканов, в этот раз привычный и комфортный для них порядок вещей оказался нарушен. С октября 2019 года народ отказал им в уважении и повиновении, восемь провинций из девятнадцати охвачены массовыми протестами, в остальных – все на грани и может полыхнуть в любой момент.
Мохаммед Алави, отдадим ему должное, старается все сделать правильно. Лично встречается с лидерами протестов, требует от силовых структур защитить демонстрантов от нападений «неизвестных лиц», но положительного эффекта от этих действий немного. У нового премьера явно недостаточно авторитета, придя к власти как «компромиссная фигура», как результат договоренностей проиранской фракции в парламенте, он больше «главноуговаривающий, чем главноуправляющий». И именно в этой роли рискует остаться в будущем.
И его положение, и ситуацию в Ираке серьезно осложняет своим поведением Муктада ас-Садр, которого принято считать лидером иракских шиитов и «особой, приближенной к Тегерану». До определенного времени у протестующих сохранялась иллюзия, что ас-Садр может возглавить процесс преобразования Ирака, очищение страны от коррупции и оживление ее экономики.
Сегодня эти надежды умерли, амбиции ас-Садра и его претензии на роль «серого кардинала» возобладали над здравым смыслом. Он не стал лидером иракской революции, зато с успехом сейчас возглавляет лагерь контрреволюции, поскольку видит в протестующих угрозу собственной власти.
В начале протестов многие в Ираке говорили о том, что он держит одну ногу в лагере демонстрантов, а другую – в правительстве. По всей видимости, эта двусмысленная поза оказалась для него утомительной. И теперь находящиеся у него на содержании боевики нападают на лагеря протестующих, как это на днях произошло в Наджафе.
Разговоры о каком-то особом «патриотизме» ас-Садра так и остались разговорами – денежные транши из Тегерана перевесили заботу о собственной стране. За последние девять лет хитроумный Муктада в совершенстве овладел искусством шантажировать правящий класс требованиями реформ. Это давало ему широкую общественную поддержку, но всякий раз его громкие заявления оказывались лишь прикрытием для того, чтобы провести еще одного своего ставленника во власть.
Итог этой двойной игры закономерен – «улица» все больше разочаровывается в том, кто еще недавно был для нее «лучом надежды». В итоге – перспективы для Ирака весьма плачевны - хроническая нестабильность, нарастающий социальный протест и сопутствующий этому рост насилия в стране будут продолжаться. Такова цена, которую эта страна вынуждена будет заплатить за импотенцию, алчность и глупость своей правящей элиты.