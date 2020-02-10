Мерседес-Бенц в Азербайджане: акция «Замена масла + проверка ходовой части» от официального дилера «Автомобильный центр Абшерон»
Февраль начался с хороших новостей. С седьмого числа этого месяца официальный дилер Мерседес-Бенц в Азербайджане – Автомобильный центр Абшерон дал старт специальной скидочной кампании.
Во время проведения акции «Замена масла + проверка ходовой части» клиенты могут воспользоваться на льготных условиях следующим пакетом услуг:
замена оригинального моторного масла Мерседес-Бенц и оригинального масляного фильтра, наряду с проведением проверки ходовой части автомобиля всего за 40AZN c НДС.
Для информации приводим цены с НДС за один литр оригинальных моторных масел Мерседес-Бенц:
|
5W-30
|
14.90 АЗН
|
5W-40
|
12.76 АЗН
Хотели бы довести до вашего сведения, что время действия акции ограничено до 7 мая включительно, не упускайте возможность воспользоваться данным предложением в удобное для Вас время прямо сейчас.
Адрес: Баку, Сумгаитское шоссе, 6-й километр. Контактный номер для записи: +994 12 347 75 00