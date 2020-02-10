В Баку приедут около 200 тысяч иностранных болельщиков

Исполнительный вице-президент и генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов, выступая на проходящей сегодня в Бакинском конгресс-центре конференции под названием «Польза для страны от проведения крупных спортивных соревнований», заявил, что в будущем Баку хочет провести главный матч в европейском клубном футболе – финал Лиги чемпионов.

«В мировом футболе каждая страна и город мечтают о проведении четырех мероприятий – это финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, а также матчи чемпионатов Европы и мира, - говорит Эльхан Мамедов. - Учитывая то, что финал Лиги Европы у нас уже был, игры Евро-2020 состоятся совсем скоро, то в будущем очень хотим провести в Баку финал Лиги чемпионов. У нас есть 70-тысячный стадион для матча такого уровня».

Говоря о предстоящих матчах чемпионата Европы, вице-президент наряду с информацией о ходе подготовки к играм с иронией подчеркнул неподготовленность некоторых питейных заведений к наплыву большого количества фанатов.

«Во время финала Лиги Европы, когда к нам приехали болельщики «Челси» и «Арсенала», некоторые наши пабы забыли, что речь идет об английских фанатах и не запаслись достаточным количеством пива (улыбается). Надеюсь, во время Евро-2020 наши пабы учтут это.

В целом Баку готов к приему гостей. Ожидаем, что за месяц к нам приедут около 200 тысяч болельщиков. И некоторые проведут здесь достаточно большое количество времени, так как и их сборные будут находиться тут».

Также Эльхан Мамедов задал собравшимся вопрос, за правильный ответ на который полагалось по два билета на каждый из четырех матчей, которые пройдут в Баку.

Вопрос звучал так: «Что общего между «Формулой-1» и Евро-2020?». Вице-президент дал подсказку: в вопросе есть критическая нотка в адрес отечественного футбола.

Правильный ответ не заставил себя долго ждать: «Ни в «Формуле-1», ни на Евро-2020 не будет участников из Азербайджана».

«Только не спрашивайте, почему сборная Азербайджана не попала на Евро-2020. Мы уже уволили главного тренера, не беспокойтесь», - шутя заявил Эльхан Мамедов.