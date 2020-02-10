Gallup: Трамп и Путин — самые известные в мире политики

Президенты США и России - Дональд Трамп и Владимир Путин в 2019 году сохранили статус наиболее известных политиков в мире, сообщает РБК со ссылкой на опрос Gallup International.

Канцлер Германии Ангела Меркель отстает от них почти на 10 пунктов — ее индекс известности составил 77 пунктов, один пункт ей уступил папа римский Франциск. В пятерке лидеров также президент Франции Эммануэль Макрон (73 пункта).

Среди 13 мировых лидеров, о которых респондентов спрашивали, наименее известен оказался премьер-министр Индии Нарендра Моди (индекс 54), его опередили президент Бразилии Жаир Болсонару (56) и президент Ирана Хасан Роухани (60).

Опрошенные больше всего симпатизируют Папе Римскому Франциску (53% относится благоприятно против 23%, относящихся неблагоприятно). На втором месте — канцлер Германии Ангела Меркель (46% против 31%). Замыкает тройку президент Франции Эммануэль Макрон (40% против 33%).