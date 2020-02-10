Трамп: Я бы предпочел соперничать с Блумбергом, чем с Сандерсом

Президент США Дональд Трамп признался, что на президентских выборах в ноябре он бы лучше соперничал с бизнесменом Майклом Блумбергом, чем с сенатором Берни Сандерсом.

"Честно говоря, я бы предпочел соперничать с Блумбергом, чем с Берни Сандерсом,", - заявил он журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

"Я считаю ужасным то, что Сандерс говорит, но у него есть настоящие сторонники," - приводит слова президента Politico.

"Блумберг же просто покупает себе дорогу", - указал Трамп, добавив, что дебаты с участием Блумберга были самыми ужасными, которые он видел.

11 февраля состоялись праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир, победу на которых одерживал Берни Сандерс. Праймериз в Нью-Гэмпшире являются первыми в текущем избирательном цикле в США и служат барометром настроений избирателей на северо-востоке страны. На них отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Республиканской и Демократической партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.