Мерседес-Бенц в Азербайджане: акция «Замена накладок для S350» от официального дилера «Автомобильный центр Абшерон»

С 7 февраля «Автомобильный центр Абшерон» – официальный дилер Мерседес-Бенц в Азербайджане – предоставляет своим клиентам – владельцам автомобилей марки Мерседес- Бенц модели S 350 с 221 типом кузова, специальные цены на запасные части для автомобиля, действующие до 7 мая включительно.

Это значит, что любой владелец данной модели автомобиля сможет произвести замену передних и задних накладок вместе с датчиками с выгодой для себя до 50%.

В Сервисном центре вы также сможете воспользоваться разными видами услуг в рамках действующих кампаний, на особых условиях.

В связи с ограниченным периодом действия акции успейте получить дополнительную информацию по указанному телефону и записаться в Сервисный центр в удобное для вас время.

Адрес: Баку, Сумгаитское шоссе, 6-й километр. Контактный номер для записи: +994 12 347 75 00.