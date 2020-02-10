Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны."Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего, в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении Кремля.

Подчеркивается, что в этих целях условлено о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.

Напомним, 10 февраля Сирия обстреляла наблюдательный пост на севере Идлиба, в результате чего погибли пять турецких солдат. До этого, 3 февраля, в ходе обстрела погибли еще семеро военных и один гражданский специалист.