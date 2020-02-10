Генерала МНБ – предателя Исмаилова и его жену приговорили к 19 годам тюрьмы

Приговором суда З.Исмаилов осужден на 19 лет, его жена Н.Исмаилова приговорена к 10 годам лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям вынесли приговор в отношении бывшего начальника отдела расформированного МНБ Закира Исмаилова и его супруги Назакет Исмаиловой, которые обвиняются в государственной измене. Как сообщает Qafqazinfo, приговор был зачитан в процессе под председательством судьи Джамала Рамазанова.

Недовольные приговором осужденные подали апелляционную жалобу. Вместе с тем военный прокурор Ханлар Велиев подал апелляционный протест.

В настоящее время жалоба обеих сторон рассматривается в Бакинском апелляционном суде в исполнении судьи Фаига Гасымова.

Напомним, что ранее СГБ заявляла, что бывший начальник отдела Министерства национальной безопасности Закир Исмаилов был привлечен к секретному сотрудничеству иностранными спецслужбами в обмен на материальное вознаграждение.

Закир Исмаилов в период, когда занимал должность начальника отдела упраздненного МНБ и другие ответственные должности, регулярно представлял иностранным спецслужбам информацию в ущерб государственной безопасности и национальным интересам Азербайджана, а также о документах по контрразведывательной деятельности, личной и иной конфиденциальной информации, а также об изменениях, произошедших в органах безопасности в период его пребывания на пенсии с 2015 года, анализ возможных методов разведывательной работы против органов спецслужб Азербайджана.

В ходе следствия были выявлены аналогичные действия и Назакет Исмаиловой.