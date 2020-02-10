Госкомстат назвал численность населения Азербайджана

В прошлом году численность населения Азербайджана выросла на 85 651 человек (0,9%), составив на 1 января 2020 года 10 067 108 человек, говорится в сообщении Госкомитета по статистике.

Согласно информации, 52,8% приходится на долю городского населения, 47,2% составляют сельчане. 49,9% жителей страны - мужчины, 50,1% - женщины.

На начало 2020 года 4,6% населения страны проживало в Нахчыванской Автономной Республике, 22,8% - в Баку, 20,3% - в Аранском, 12,9% - Гянджа-Газахском, 9,4% - Ленкоранском, 30,0% - в других экономических районах.