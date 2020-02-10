Эрдоган о боях в Идлибе и потерях турецкой армии

При малейшей угрозе турецким военнослужащим в Идлибской зоне деэскалации Турция нанесет удар по силам Башара Асада, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

«Цель ударов по зоне деэскалации – принудить мирное население бежать к границе Турции. До сегодняшнего дня Анкара ожидала выполнения договоренности по Сирии и стремилась минимизировать свое военное вмешательство в происходящее. Однако договоренности остаются на бумаге. К тому же, удары уже наносятся по расположению турецких войск», - цитирует турецкого лидера Anadolu.

Глава турецкого государства отметил, что в Идлибской зоне деэскалации до сегодняшнего дня погибли 14 турецких военнослужащих, еще 45 получили ранения.

«Анкара отныне будет учитывать ситуацию на местах, а не условия соглашений. Турция полна решимости отбросить войска Асада за пределы Идлибской зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации», - сказал турецкий лидер, подчеркнув, что отныне авиация, атакующая населенные пункты в Идлибе, уже не сможет, как раньше, свободно действовать в воздушном пространстве северо-запада Сирии.

«Открыто заявляю, что при малейшем ущербе турецким военным ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада», - заявил Эрдоган.